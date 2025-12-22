교도소 폐모포의 쓸모…보호소 동물이 덮는다 [개st상식]

교도소, 구치소 등에서 매년 2만 장의 중고 모포가 버려진다. 전국 50여 개 동물권단체 연합체인 동물유관단체협의회는 법무부 교정본부의 협조를 받아 폐모포들을 전국 200여 곳의 동물보호소에 전달하는 '모포살림 프로젝트' 업무 협약을 맺었다고 밝혔다. 사단법인 팅커벨프로젝트 제공

유사한 재질의 모포를 사용한다는 점에 착안한 일종의 리사이클링 캠페인이다.

동물보호소에서도

솜이나 깃털 등 충전재가 든 이불 대신

부피가 작아 많은 양도 쉽게 세탁할 수 있는 모포를 쓴다.