‘스크린 여제’박단유, WGTOUR 챔피언십 우승으로 ‘대상’ 확정
홍현지 상금왕· 김채영 신인상
박단유가 2025 롯데렌터카 WGTOUR 챔피언십에서 우승했다.
박단유는 지난 21일 대전 골프존조이마루에서 열린 대회에서 이틀간 최종합계 26언더파를 기록, 정상 등극에 성공했다. 이번 우승으로 박단유는 올 시즌 대상 수상의 영예까지 안았다. 상금왕은 홍현지(9300만 원), 신인상은 김채영, 인기상은 한지민이 차지했다.
대상 포인트 상위 50명 등 총 60명이 출전한 이번 대회에서 박단유는 노보기 플레이를 펼친 끝에 압도적 경기력으로 WGTOUR 통산 7승째를 거두었다. 우승 상금은 2500만 원.
박단유는 “올해 2차 대회에 이어 마지막 대회에서 우승을 하게 돼 정말 행복하고 어느 때보다 열심히 연습한 결과 좋은 결과를 얻은 것 같다”라며 “퍼터 부분을 보완할 수 있도록 도와준 동료 GTOUR 선수들과 항상 응원해 주는 가족과 대회 관계자 및 스폰서분들께 진심으로 감사드린다”라고 우승 소감을 밝혔다.
