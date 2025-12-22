가톨릭관동대, ‘트리니티 교육모델’…학생 중심 통합교육 강화

가톨릭관동대 전경

가톨릭관동대가 트리니티 통합형 교육모델을 통해 입학부터 졸업 이후 진로까지 이어지는 통합형 교육혁신 생태계를 본격적으로 추진하고 있다.

또한 대학은 TSE를 기반으로 한 학사혁신을 추진한다. 학문 성취뿐 아니라 진로 탐색, 현장 경험, 정서적 성장을 하나의 통합된 교육 여정으로 바라보고 있다. 산업체·연구기관·지역사회와 연계된 학습 환경을 확장해 학생들이 실제 문제 해결 과정에서 배움을 체화하도록 지원하고 있다.