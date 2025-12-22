인천대·인천공항에너지, 산업안전 등 상호협력 업무협약

이번 협약은 양 기관이 보유한 안전보건 관련 역량과 자원을 공유해 긴밀한 협력체계를 구축하고 무탄소 연료 가스터빈 분야의 공동기술개발을 도모하며 수소 가스터빈 기술 분야 및 첨단 안전관리 분야 인력양성과 산업체 공급을 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 ▲무탄소 연료 가스터빈 설계, 제작, 안전 혁신연구센터 사업 적극 참여 ▲산업안전보건 기술지원 및 동향 파악을 위한 콘퍼런스 개최 ▲산업재해 예방을 위한 상호 기술교류 ▲산업안전보건 역량 강화를 위한 교육 및 인적교류 ▲기타 양 기관이 필요로 하는 분야의 협력 등이다.

이번 협약에 따라 양 기관은 산업현장에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요인을 사전에 발굴·개선하고 선진화된 안전관리 시스템을 구축하는 데 힘을 모을 예정이다. 특히 대학의 전문적인 연구·교육 인프라와 에너지 기업의 현장 실무 경험이 결합돼 실질적인 재해 예방 효과를 거둘 것으로 기대된다.

이인재 인천대 총장은 “이번 협약이 지역 사회의 안전 문화를 한 단계 높이는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 대학이 가진 전문성을 활용해 산업 안전 분야와 무탄소 연료 전환 가스터빈 기술 분야의 발전에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이경용

사장은 “안전은 기업 경영의 최우선 가치”라며 “인천대와의 긴밀한 협력을 통해 모든 업무에서 안전이 필수적인 요소가 되도록 안전 최우선 조직문화를 정착시키겠다”고 말했다.