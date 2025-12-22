쿠처, 아들 캐머런과 PNC 챔피언십 우승
이틀간 최종합계 33언더 대회 최소타 신기록
맷 쿠처(미국) 부자(父子)가 미국프로골프(PGA) 챔피언스 투어 이벤트 대회인 PNC 챔피언십(총상금 108만5000달러)에서 정상을 차지했다.
쿠처 부자는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 리츠 칼턴GC(파72·7106야드)에서 열린 대회 마지막날 2라운드에서 이글 2개와 버디 14개를 쓸어 담아 18언더파 54타를 합작했다.
이틀간 최종 합계 33언더파 111타를 기록한 쿠처 부자는 대회 첫 우승 트로피를 들어 올렸다. 33언더파는 지난해 베른하르트 랑거(독일)가 아들 제이슨과 함께 달성한 대회 최소타 우승 기록을 5타나 줄인 신기록이다.
우승 상금 20만달러(약 2억9000만원).
1995년 창설된 이 대회는 처음에는 메이저 대회 또는 플레이어스 챔피언십 우승 경력이 있는 선수가 자녀와 함께 2인 1조로 출전하는 방식으로 치렀다.
2017년 부터는 선수의 부모도 출전하게 됐다. 2019년에는 ‘골프여제’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 여자 선수로는 처음 출전했다. 이후 넬리 코다(미국)도 테니스 선수 출신인 아버지를 파트너로 대동해 출전하고 있다.
경기는 스크램블 방식(각자 샷을 친 뒤 더 좋은 위치에 있는 공으로 다음 샷을 이어가는 방식)으로 이틀간 진행된다.
PGA투어 통산 9승의 쿠처는 이번 대회에 아들 캐머런과 함께 출전했다. 캐머런은 내년 대학교에 진학하는 주니어 골프 선수다. 쿠처는 2018년에 아버지 피터와 출전해 9위에 입상한 바 있다. 피터는 올 2월에 타계했다.
대회 2위는 나란히 26언더파 118타를 친 데이비스 러브 3세(미국)와 그의 아들 드루, 존 댈리(미국)와 아들 존 댈리 2세가 차지했다.
코다와 아버지 페트르는 25언더파 119타를 기록해 공동 4위로 대회를 마쳤다.
3년 연속 우승에 도전한 랑거 부자는 23언더파 121타로 공동 7위, 소렌스탐과 아들 윌 맥기는 16언더파 128타로 18위에 그쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사