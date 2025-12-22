12월 수출 430억 달러, 6.8%↑…‘효자’ 반도체 덕 역대 최대
반도체 수출 호조에 힘입어 12월 중순 수출액이 역대 최대 실적을 달성했다.
22일 관세청의 12월 1~20일 수출입 현황에 따르면 이달 수출액(통관 기준 잠정치)은 430억 달러로 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다.
이는 1~20일 통계 기준 역대 최대 실적으로, 종전 최고 기록인 지난해 403억 달러를 훌쩍 넘어섰다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액 역시 26억1000만 달러로 3.6% 증가했다. 이 기간 조업일수는 16.5일로 작년보다 0.5일 많았다.
수출 증가세는 주력 품목인 반도체가 이끌었다. 반도체 수출액은 전년 동기 대비 41.8% 급증하며 전체 수출 실적을 견인했다. 이에 따라 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 27.1%로, 1년 전보다 6.7%포인트(p) 확대됐다.
이 외에도 무선통신기기(17.8%), 컴퓨터주변기기(49.1%) 등 IT 품목의 수출이 호조를 보였다. 반면 승용차(-12.7%)와 석유제품(-1.0%) 등은 감소세를 기록했다.
국가별로는 중국(6.5%), 베트남(20.4%), 대만(9.6%) 등으로의 수출이 증가했다. 하지만 수출 상위 3개국 중 하나인 미국으로의 수출은 1.7% 감소했다. 일평균 기준으로는 4.6% 줄어든 수치다.
이는 최근 미국의 관세 정책 여파 등으로 인한 승용차 수출 부진이 영향을 미친 것으로 분석된다. 유럽연합(EU)으로의 수출 또한 14.0% 감소하며 약세를 보였다.
같은 기간 수입액은 392억1200만 달러로 전년 동기 대비 0.7% 소폭 증가했다.
품목별로는 반도체(11.8%), 기계류(3.5%), 정밀기기(12.5%) 등의 수입이 늘었으나, 에너지 자원인 원유(-3.2%)와 가스(-15.0%) 수입은 감소했다. 국가별로는 중국(3.9%), 미국(14.7%), 대만(12.8%)으로부터의 수입이 증가했지만, EU(-3.8%)와 일본(-2.3%)은 감소했다.
수출액이 수입액을 웃돌면서 12월 1~20일 무역수지는 38억 달러 흑자를 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사