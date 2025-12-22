美, 베네수 압박에 쿠바까지 흔들…원유 차단으로 경제 ‘벼랑 끝’

美, 베네수 근해에서 3번째 유조선 나포 시도

마두로, 베네수 일부 선박에 해군 함정 호위 지시…해상 충돌 가능성



미국 해안경비대가 지난 20일(현지시간) 나포한 파나마 국적 유조선 센츄리즈호 상공을 미국 군용 헬리콥터가 비행하고 있다. 연합뉴스

미국의 베네수엘라 석유 봉쇄가 인근 공산주의 국가 쿠바까지 흔들고 있다. 베네수엘라산 원유에 의존해온 쿠바 경제가 미국의 베네수엘라 유조선 봉쇄로 치명타를 입고 있어서다. 미 해안경비대는 21일(현지시간)에도 베네수엘라 인근 연안에서 유조선 1척에 대한 추가 나포에 나서며 공세 수위를 낮추지 않고 있다.



월스트리트저널(WSJ)은 이날 “미국의 베네수엘라 석유 봉쇄로 쿠바 붕괴가 가속화하고 있다”며 “만약 베네수엘라의 석유 공급이 중단되거나 급감한다면 쿠바에는 재앙적인 결과가 따를 것이라는 점을 쿠바인들도 잘 알고 있다”고 보도했다.



쿠바 정권은 그동안 오랜 경제 위기와 인구 감소를 겪어왔다. 쿠바는 식량 부족과 대규모 정전 등 위기 속에서 베네수엘라의 값싼 석유 공급으로 가까스로 버텨왔다. 하지만 미국이 베네수엘라 석유를 겨냥한 유조선 봉쇄에 들어가면서 쿠바도 함께 벼랑 끝에 몰렸다. WSJ에 따르면 베네수엘라는 그동안 매일 10만 배럴의 석유를 쿠바에 공급해왔지만 최근엔 3만 배럴로 줄었다. 베네수엘라산 원유는 쿠바가 필요한 수입 원유의 약 40%를 차지한다.



미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 최근 공산당 중앙위원회 연설에서 “트럼프는 이제 해적들을 베네수엘라 유조선에 풀어놓아 뻔뻔하게 화물을 빼앗았다”고 맹비난하기도 했다.



미국은 이미 베네수엘라 2척을 나포하며 니콜라스 마두로 정권에 대한 압박을 강화하는 가운데, 이날 베네수엘라 유조선 추격전에 나섰다. 워싱턴포스트는 당국자를 인용해 해당 유조선이 “베네수엘라의 불법 제재 회피에 가담한 암흑 선단(dark fleet) 소속 선박”이라며 “가짜 국기를 달고 있으며 압류 명령이 내려진 상태”라고 전했다. 뉴욕타임스는 미 당국이 추적 중인 선박 이름은 ‘벨라1(Bella 1)’이며 이란산 석유를 수송한 혐의로 지난해부터 미국의 제재를 받아왔다고 보도했다. 벨라1은 파나마 국기를 달고 있었던 것으로 알려졌다.



앞서 지난 20일 해안경비대는 베네수엘라 연안에서 파나마 국적 유조선 ‘센츄리스’를, 지난 10일에는 유조선 ‘스키퍼’를 나포한 바 있다. 특히 센츄리스호는 압수 영장 없이 나포된 데다 미국 재무부의 제재 대상 목록에도 포함되지 않는다는 지적이 나왔다. 하지만 크리스티 놈 국토안보 장관은 소셜미디어에 나포 영상을 올린 뒤 “미국은 이 지역에서 마약 테러 자금으로 사용되는 제재 대상 석유의 불법 이동을 계속 추적할 것”이라며 “우리는 당신들을 찾아내고 막을 것”이라고 적었다.



베네수엘라 정부는 미국의 이런 조치에 대해 “도둑질이자 납치”라고 반발하고 있다. 특히 센츄리스호 나포에 대해 “베네수엘라 석유를 수송하던 민간 선박의 또 다른 강탈 및 납치, 그리고 선원들의 강제 실종을 규탄하며 단호히 거부한다”고 반발했다. 특히 마두로 대통령은 스키퍼 나포 이후 베네수엘라 항구에서 출항하는 유조선에 대해 해군 호위를 지시하기도 했다. 이에 따라 미군과 베네수엘라 해군의 해상 충돌 가능성도 커지고 있다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 16일 베네수엘라 마두로 정권을 ‘외국 테러단체’로 지정했다고 발표했다. 또 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단하겠다고 밝히며 마두로 정권의 자금줄인 석유 판매를 겨냥하고 나선 상태다. 미국은 지난 9월 이후 베네수엘라 인근 해역에서 마약 의심 선박에 대해 20여 차례 공습해 최소 104명이 사망한 바 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



