고수익 미끼로 247억원 가로챈 전직 증권사 직원 구속
대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 고수익을 미끼로 고객과 지인들을 속여 200억여원을 가로챈 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 전직 증권사 직원 A씨(50대·여)를 구속했다고 22일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 2022년 11월∼2025년 8월 증권사 직원임을 내세워 고객과 지인 등 11명으로부터 투자금 명목으로 247억원 상당을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과 A씨는 피해자들에게 직원 전용 투자상품이나 기업 단기대출 상품 등이 고수익을 낼 수 있다며 속여 자신 계좌로 투자금을 입금하도록 유도한 것으로 드러났다. 하지만 A씨가 속한 증권사에는 직원 전용 투자상품이 없었다. A씨는 피해자들로부터 입금 받은 투자하지도 않고 개인적인 용도로 사용한 것으로 파악됐다.
A씨는 투자금으로 받은 돈을 피해자들에게 수익금 명목으로 일부 돌려주는 돌려막기 방식으로 범행을 이어온 것으로 조사됐다. 경찰은 피해자가 더 있는지 여부 등을 조사 중이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사