한 해 마무리와 새해 해돋이… 롯데월드, 카운트다운·해맞이 행사 진행
롯데월드가 올해 마지막 날인 31일 카운트다운 등 다채로운 행사를 진행한다고 22일 밝혔다. 롯데월드 어드벤처는 신나는 ‘2026 라이트 업 카운트다운 파티’와 초대형 경품행사를, 서울스카이는 이색적인 카운트다운과 해돋이 행사를 펼친다.
어드벤처, ‘2026 라이트 업 카운트다운 파티’ 진행
어드벤처는 2026년을 향한 희망찬 빛을 만들어가는 콘셉트의 ‘2026 라이트 업 카운트다운 파티’를 개최한다. 31일 오후 10시부터 자정 이후인 오전 12시 10분까지 진행되며, 다채로운 이벤트로 가득 채워져 신나는 새해 맞이를 할 수 있다.
오후 10시에 시작하는 1부에서는 어드벤처의 시즌별 대표 캐릭터 및 연기자들과 함께하는 포토타임이 진행된다. 봄 시즌의 로티·로리와 캐릭터 친구들, 여름 시즌의 삼바 연기자들, 가을 시즌 호러 공연의 피에롯과 마리오네트, 겨울 시즌의 산타와 요정 등 캐릭터와 연기자들이 한데 모이는 이색적인 행사다.
오후 11시 30분에 시작하는 2부에서는 본격적인 새해 맞이가 시작된다. 우선 퍼레이드 코스에서 화려한 빛의 축제 ‘월드 오브 라이트’가 진행된다. 이어 카운트다운을 시작하며 자정이 되면 DJ와 댄서들이 함께하는 일렉트로닉 라이브 파티가 열린다. 파티에는 불꽃놀이 등 화려한 특수효과까지 더해진다.
‘2026 라이트 업 카운트다운 파티’는 31일 당일 어드벤처에 입장한 누구나 즐길 수 있다. 하지만 일정상의 이유로 늦은 저녁 시간부터 방문해야 한다면 행사 당일 한정 특별 판매 권종인 ‘애프터(After) 6 이용권(오후 6시부터 입장권) 패키지’와 ‘애프터(After) 7 이용권(오후 7시부터 입장권)’을 주목해보자. 먼저 ‘애프터 6 이용권 패키지’는 롯데월드 랜덤키링 1개를 증정하는 ‘키링 패키지’(2만 3000원)와 어드벤처 1층 회전목마에서 촬영한 폴라로이드 사진을 받을 수 있는 2인권 ‘포토 패키지’(4만 6000원)로 구성됐다. 기존 ‘애프터 4 이용권’ 기준으로 키링 혹은 폴라로이드 사진 촬영권을 함께 구매했을 때 보다 최대 57.8% 할인가에 제공한다. 또한 삼성카드를 보유하고 있거나 카카오페이를 통해 온라인 예매를 진행한다면 ‘애프터 7 이용권’을 2만 1000원에 구매할 수 있다. 프로모션 관련 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지 및 앱에서 확인 가능하다.
이와함께 어드벤처는 1월 18일(일)까지 테슬라 ‘사이버트럭’ 1대와 ‘미니쿠퍼’ 5대를 제공하는 초대형 경품행사 ‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라’도 진행한다. 어드벤처로 향하던 산타의 루돌프와 썰매가 갑작스럽게 사라져 산타의 잃어버린 썰매조각을 모아준다는 설정의 이벤트다. 자동차 테마 어트랙션 4종(범퍼카·어린이 범퍼카·카트라이더 레이싱 월드·매직 붕붕카)을 찾아 ‘산타의 잃어버린 썰매 조각’을 모으는 스탬프 미션을 완료하면 1층 위니비니 광장에서 경품 응모권을 수령할 수 있다.
특히 응모 당일 롯데월드 공식 앱 로그인 화면과 어드벤처 내 상품·식음 업장에서 3만원 이상 결제한 영수증을 인증하면 경품 응모권 1장을 추가로 받을 수 있다. 이벤트 관련 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.
서울스카이, 고층 전망대에서 즐기는 카운트다운과 해돋이
도심을 한눈에 조망할 수 있어 연말연시 나들이 명소로 꼽히는 서울스카이는 신년 카운트다운과 해돋이 행사를 진행한다. 우선 31일에는 고객들이 한 해의 마지막 날, 서울스카이에서의 시간을 더욱 오래 즐길 수 있도록 자정 이후 오전 12시 30분까지 특별 연장 운영한다. 118층 전망층에서는 오후 11시 40분부터 카운트다운 영상이 송출된다. 카운트다운 행사는 서울스카이를 방문한 누구나 즐길 수 있다.
1월 1일에는 해돋이 행사를 진행한다. ‘일출 패키지’ 혹은 ‘프라이빗 일출 패키지’를 구매하면 해당일 오전 6시 30분부터 오전 8시 30분까지 서울스카이를 이용할 수 있다. ‘일출 패키지’ 구매자에게는 서울스카이 입장권, 고급 떡과 음료, 소원을 직접 적어볼 수 있는 ‘소원패’와 서울스카이 기념품을 증정한다. ‘프라이빗 일출 패키지’ 구매자에게는 ‘일출 패키지’의 구성과 함께 123층 프리미엄 라운지에서 떡국 반상을 제공한다. 이번 해돋이 행사는 서울스카이 공식 홈페이지를 통해 선착순 사전 예약제로 운영되며, 자세한 내용은 홈페이지를 참고하면 된다.
