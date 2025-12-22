트럼프·엡스타인 사진 삭제했던 美 법무부, 비판 여론 뒤 다시 복원

법무부 “어떠한 수정이나 편집 없이 재게시”



미국 법무부가 지난 19일(현지시간) 공개한 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 사진들. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인이 과거 함께 찍은 사진을 공개했다가 삭제했던 법무부가 21일(현지시간) 다시 복원했다. 비판 여론에 따라 원칙을 이리저리 바꾸고 있다는 비판이 나왔다.



법무부는 이날 트럼프 대통령과 엡스타인이 함께 찍은 사진을 검토한 결과 피해자 신원이 노출되지 않는다며 해당 사진을 다시 게재했다. 법무부는 성명을 통해 “검토 결과 해당 사진에 엡스타인 피해자들이 등장한다는 증거가 없다는 점이 확인됐다”며 “어떠한 수정이나 편집 없이 재게시됐다”고 말했다. 앞서 지난 19일 법무부가 공개한 사진 중 트럼프의 모습이 담긴 사진 등 최소 16건이 삭제된 사실이 드러내면서 논란이 커졌다.



토드 블랜치 미국 법무부 부장관. 연합뉴스

토드 블랜치 법무부 부장관도 이날 NBC 방송에 나와 피해자 보호를 명목으로 일부 사진을 삭제한 사실을 인정하며 “100만 페이지에 달하는 문서 대부분이 피해자 정보를 포함하고 있다”고 주장했다. 그는 법무부 소속 수백 명의 변호사가 문서를 검토하며 피해자 정보를 삭제하고 있다고 설명했다. 그러면서 “사진 삭제는 트럼프 대통령과 아무 관련이 없다”고 강조했다. 하지만 삭제된 사진 중에는 트럼프와 엡스타인이 함께 찍은 사진이 있다.



법무부의 엡스타인 자료는 지난달 공화당과 민주당이 초당적으로 합의한 ‘엡스타인 파일 투명성 법안’이 통과되면서 공개되기 시작했다. 법안의 공동 발의자인 공화당 소속 토머스 매시 하원의원은 CBS방송에 나와 자료들이 검열 또는 누락됐다며 주장하며 “법안의 정신과 문언을 무시하고 있다”고 비판했다. 매시 의원은 엡스타인 파일 을 일괄 공개하지 않고 있는 팸 본디 법무장관에 대해 의회 모욕죄를 적용할 수도 있다고 설명했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



