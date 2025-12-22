“1박 3만원” 중국인 사라지자 日 관광지 숙박비 ‘급락’
“中 취소 메우지 못 해 가격 낮춰 판매”
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 일본을 찾는 중국인 관광객이 빠르게 감소했다. 이에 교토 등 중국인 관광객이 주로 찾는 관광지의 숙박비도 급락했다.
21일 일본 현지 매체 TBS뉴스에 따르면 최근 교토 시내 중심부 호텔의 1박 요금은 1만엔(약 9만5000원) 수준으로 하락했다. 일부 숙소는 3000엔(약 2만8000원)까지 가격을 낮춘 것으로 전해졌다.
교토 호텔 객실 단가는 코로나19 확산 기간 일시적으로 하락했으나 이후 상승세를 보여 지난해에는 평균 2만195엔(약 19만원)까지 올랐다. 이는 역대 최고치다. 그러나 최근 일본과 중국의 갈등이 격화하며 중국인 관광객이 줄어들자 객실비 또한 급락했다.
항공·여행 분석가 토리우미 타카로는 TV아사히에 “중국인 관광객의 취소가 나오고 그것을 다른 관광객이나 일본인으로 가득 채우지 못하면서 가격을 낮춰 판매하고 있는 상황”이라고 전했다.
일본정부관광국(JNTO)에 따르면 지난달 일본을 찾은 중국인은 56만2000명이다. 이는 한 달 전인 10월 방문객(71만5700명)에 비하면 25% 이상 줄어든 수치다. 100만명을 돌파했던 8월과 비교하면 수개월 만에 절반으로 급감했다.
이같은 일본 내 중국인 관광객 감소는 한동안 지속될 전망이다. 니혼게이자이신문에 따르면 중국 항공사는 이달 운항 예정이었던 일본행 노선 5548편 중 904편의 운행 중단을 결정했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
