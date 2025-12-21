최다승에 최고 승률·상금까지…안세영, 화려한 시즌 피날레
‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 4년 만에 배드민턴 왕중왕에 등극하며 화려한 시즌 피날레를 장식했다. 안세영은 단일 시즌 여자단식 최다승과 역대 최고 승률, 최고 상금 등 굵직한 기록을 잇달아 세우며 새 역사를 썼다.
세계랭킹 1위 안세영은 21일(한국시간) 중국 항저우의 올림픽스포츠센터에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 게임 스코어 2대 1(21-13 18-21 21-10)로 꺾고 우승을 차지했다. 왕중왕전 성격의 파이널스 우승은 2021년 이후 통산 두 번째다.
안세영은 이번 파이널스를 포함해 올해 15차례 국제대회에 나서 11차례 정상에 섰다. 자신이 2023년 세웠던 종전 여자단식 최다 우승 기록(9회)을 2년 만에 갈아치웠다. 2019년 남자단식 11관왕을 달성한 모모타 겐토(일본)와 어깨를 나란히 하며 단식 최다승 타이기록에도 이름을 올렸다. 안세영은 경기 직후 양손 검지를 펼쳐 11회 우승을 의미하는 세리머니로 기쁨을 자축했다.
역대 한 시즌 최고 승률 기록도 새로 썼다. 안세영은 이번 대회 조별리그부터 결승까지 5경기에서 모두 승리했다. 올 시즌 최종 승률은 94.8%(73승 4패)가 됐다. 남자단식의 리 총웨이(말레이시아)와 린단(중국)이 2010년과 2011년 각각 세운 종전 최고 승률 92.75%(64승 5패)를 넘어선 수치다.
각종 상금 기록도 써냈다. 안세영은 역대 최초로 단일 시즌 상금 100만 달러를 돌파한 선수가 됐다. 이번 대회 전까지 75만3175달러의 상금을 받은 안세영은 파이널스 우승 상금 24만 달러를 보태 시즌 총 상금 100만3175달러(약 14억 8000만원)를 기록했다. 남녀 통틀어 역대 1위에 올라 있는 누적 상금도 통산 256만9466달러로 늘어났다. BWF에 따르면 이 부문 2위는 올림픽 남자단식 2연패를 달성한 빅토르 악셀센(덴마크)으로, 누적 상금은 228만4569달러다.
여자복식에서는 이소희(인천국제공항)-백하나(MG새마을금고) 조가 지난해에 이어 2년 연속 왕중왕에 올랐다. 이소희-백하나 조는 이날 여자복식 결승에서 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유(일본) 조를 2대 0(21-17 21-11)으로 제압하고 우승했다. 지난해 4관왕에 올랐던 두 선수는 올 시즌 앞선 13차례 국제대회에서 덴마크오픈 우승 1회에 그쳤으나, 왕중왕전에서 상위 랭커들을 줄줄이 격파하고 유종의 미를 거뒀다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사