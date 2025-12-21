김민석 국무총리 “대한민국 AI·우주·에너지 중심지 전남” 강조
전남서 ‘K-국정 설명회’…도민 1000여명과 직접 소통
김영록 지사, 국립의대신설·RE100 미래첨단국가산단 등 적극 건의
전남도는 도청 김대중강당에서 김민석 국무총리를 초청해 ‘K-국정설명회’를 개최했다고 21일 밝혔다.
국무총리실과 전남도가 공동 주최해 전날 가진 설명회에는 휴일임에도 도민 1000여명이 참석해 높은 관심을 보였다.
K-국정설명회는 국민주권정부 출범 6개월을 맞아 김민석 국무총리가 직접 그간의 국정 운영 성과와 향후 국정 방향을 설명하고, 지역 주민들과의 소통을 강화하기 위해 마련된 자리다.
이날 설명회는 국정 운영 방향 설명과 질의‧응답을 통해 도민들의 다양한 의견을 직접 듣는 방식으로 진행됐다.
김 총리는 “‘약무호남시무국가’ 전남은 AI, 우주, 에너지 등 미래 전략산업의 중심지로 도약할 수 있는 충분한 잠재력을 갖고 있다”고 말했다.
이어 “서울에서 멀리 떨어진 곳일수록, 발전이 늦은 곳일수록 국가 정책과 예산에 반영해 균형발전을 이뤄나가겠다”며 “지방정부와 함께 새로운 전남의 대부흥을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.
특히 “국립의대 설립을 비롯해 전남의 핵심사업들이 국가 균형발전의 동력이 될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.
또한 ▲국민과 함께 이뤄낸 '국민주권 K-민주주의' ▲당당한 외교 ▲투명한 경제 질서 구축 ▲AI 기반의 미래산업 육성 ▲K-문화국가실현 등 앞으로의 국정 방향과 의미도 설명했다.
김영록 전남도지사는 “국무총리께서 직접 전남을 찾아 도민들과 국정 방향을 공유하고 소통해 주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “전남은 AI·에너지를 미래 성장동력으로 삼아 대한민국의 새로운 도약을 이끌 준비가 돼 있다”고 말했다.
이어 “중앙정부와 긴밀히 협력해 도민이 체감할 수 있는 성과를 계속 이어나가겠다”고 강조했다.
이날 설명회에선 도민들과 직접 소통하는 자리도 마련됐다. 김 총리는 농수산업 중심지 전남에 농협과 수협 본사 이전 필요성 건의에 대해 “국가 균형발전 정책에 발맞춰, 2차 공공기관 이전 시 농‧수협 본사 이전 등도 포함해 논의해 나가겠다”고 말했다.
전남이 선도적으로 시행 중인 출생기본소득의 국가 제도화에 대한 건의에는 국가 정책 발전 차원에서 의견에 깊이 공감했다.
김 지사는 설명회에 앞서 김민석 국무총리와 면담을 갖고 지역 핵심 현안인 ‘전남 통합대학교 국립의과대학’ 설립과 관련해 통합국립의대 정원 100명 이상 배정과 500병상 이상 규모의 대학병원을 목포와 순천에 각각 설립해 줄 것을 강력히 요청했다.
또한 국가 미래산업 육성과 지역균형발전을 위해 재생에너지가 풍부한 전남 광양·순천 일원에 ‘RE100 미래첨단 국가산단’ 조성 및 ‘이차전지 국가첨단전략산업 특화단지’ 지정을 건의했다. 재생에너지 확대의 필수 인프라인 에너지 고속도로 확충을 위한 송전설비 조기 구축도 적극 요청했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
