웹젠 ‘테르비스’ ‘게이트 오브 게이츠’ 日 코믹마켓 참가
웹젠이 개발 중인 신작 ‘테르비스’와 ‘게이트 오브 게이츠’를 일본 최대 서브컬처 행사 ‘코믹마켓’에 출품한다.
‘코미케’로도 불리는 ‘코믹마켓’은 도쿄 빅사이트에서 매년 상,하반기 2회씩 개최되는 행사다.
웹젠은 글로벌 사전 마케팅의 일환으로 개발 중인 신작의 IP 인지도를 확보하기 위해 행사에 참가한다고 설명했다. 오는 30, 31일 이틀 간 신작 2종을 출품한다.
출품작 ‘테르비스’는 웹젠의 자회사 ‘웹젠노바’에서 자체 개발 중인 수집형RPG 게임이다. 작년 상반기 코믹마켓부터 4연속 참가 중으로 ‘지스타’를 포함한 국내외 주요 게임 및 애니메이션 전시에 참가하고 있다.
동시 출품하는 ‘게이트 오브 게이츠’는 웹젠이 지난 ‘지스타2025’ 행사에 출품한 전략 디펜스 게임이다. 디펜스 게임 고유의 전략성에 로그라이크 방식의 육성 요소를 결합한 게임으로 이번 코믹마켓을 통해 해외 팬들에게 처음으로 선보인다.
이번 코믹마켓 전시 부스에서는 두 게임의 주요 캐릭터들을 중심으로 코스프레 행사를 비롯해 다양한 현장 이벤트를 진행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사