와우 ‘한밤’ 사전 업데이트 내달 22일… 악사 새 전문화·UI 개편
블리자드 엔터테인먼트는 ‘월드 오브 워크래프트’의 차기 확장팩 ‘한밤’ 사전 콘텐츠 업데이트를 다음 달 22일(한국 시간) 적용한다.
이번 업데이트에서는 잘아타스가 이끄는 공허 세력의 행보와 함께 확장팩 주요 콘텐츠·시스템 일부를 미리 체험할 수 있다.
새 악마사냥꾼 전문화 ‘포식’도 추가된다. 중거리 공격 담당 전문화로 공허의 힘을 활용한다. 또한 공허 엘프가 일리다리에 합류하면서, 공허 엘프 악마사냥꾼 등 새로운 직업/종족 조합을 선택할 수 있게 된다.
시스템 측면에선 능력치·아이템 수치 압축이 진행돼 같은 전투력을 유지하면서 수치 관리를 단순화한다. 사용자 인터페이스(UI)도 업데이트돼 꾸미기 선택지 확대, 공격대창 정리, 디스플레이 조작 기능 개선 등이 포함된다.
형상변환 시스템도 손질돼 의상 세트를 해제·저장해 상황에 맞춰 사용할 수 있다.
플레이어 간 전투(PvP) 콘텐츠도 강화된다. 기존 인공지능 격파 난투를 확장한 상설 모드 ‘전투 훈련장’이 도입된다. PvP 적응과 직업·전문화 이해를 돕는 용도다. 훈련장에는 아라시 분지(Arathi Basin), 은빛수정 광산(Silvershard Mines), 길니아스 전투지(Battle for Gilneas) 등 전장 3종이 추가된다.
아울러 다음 달 29일부터는 사전 확장팩 게임 내 이벤트가 시작된다. 이벤트 기간 ‘운세의 바람’ 강화 효과가 돌아와 10~79레벨 구간 경험치 획득량이 증가할 예정이다. 추가 정보는 추후 공개된다.
‘한밤’ 사전 업데이트의 자세한 내용은 월드 오브 워크래프트 공식 블로그에서, 관련 이미지 자료는 프레스 센터에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
