크래프톤, 네이버·미래에셋과 최대 1조원 규모 亞 펀드 설립

크래프톤이 네이버, 미래에셋그룹과 함께 최대 1조원 규모의 아시아 펀드를 조성한다.

펀드 명칭은 ‘크래프톤-네이버-미래에셋 유니콘 그로쓰 펀드’다. 유니콘 그로쓰 펀드는 한국·인도 등 아시아 주요 기술기업에 투자한다.인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기술 산업과 스타트업 생태계를 갖춘 국가다. AI, 핀테크, 콘텐츠, 물류 등 다양한 분야에서 혁신 기업이 폭발적으로 성장하며 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 높은 성장성과 시장성, 그리고 기술 역량이 조화를 이루는 유망 투자처로 평가된다.이번 펀드는 네이버와 미래에셋이 공동으로 조성한 ‘아시아 그로쓰 펀드’의 후속이다. 해당 펀드는 과거 인도 1위 푸드 딜리버리·퀵커머스 플랫폼 조마토(Zomato)와 동남아시아 최대 모빌리티 플랫폼 그랩(Grab) 등 유니콘 기업에 투자해 성과를 거둔 바 있다.이번 펀드에서 인도 디지털 엔터테인먼트 시장에 누적 2억 달러(약 2950억원)이상을 투자해 온 크래프톤이 새롭게 합류한 게 가장 큰 변경점이다. ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’의 성공으로 현지 시장에서 견고한 입지를 구축한 크래프톤은 인도 시장에서 쌓은 경험을 바탕으로 투자 영역을 확대한다.플랫폼·콘텐츠·AI 분야의 전문성을 지닌 네이버, 인도 전역의 네트워크와 자본 운용 역량을 갖춘 미래에셋과 협력해 인도 유망 기술기업에 대한 선제적 투자를 강화하고 세 기업의 강점을 기반으로 장기적인 성장 시너지를 만들어 간다는 구상이다.이번 펀드는 미래에셋 그룹의 주요 계열사들이 함께 참여하여 각사가 보유한 전문성과 강점이 있는 분야를 중심으로 운용을 담당하게 된다.손현일 크래프톤 인도법인 대표는 “각 분야를 선도하는 기업들과의 협력이 의미 있는 시너지를 가져올 것으로 기대한다”며 “이번 펀드 참여는 게임은 물론 사회·경제적 가치를 창출하는 지속 가능한 사업을 인도에서 발굴하기 위한 것”이라고 밝혔다.이어 “소비재, 스포츠, 미디어, 헬스케어 등 다양한 분야의 투자 기회를 모색해 인도 정부와 국민에게 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 “인도 시장에서 확고한 기반을 구축해 온 크래프톤과 전략적 협업을 진행하게 되어 뜻깊게 생각한다”며, “네이버가 보유한 플랫폼·콘텐츠·AI 역량을 바탕으로 인도 혁신 기업 발굴과 기술 생태계 확장에 함께 기여할 것”이라고 밝혔다.유니콘 그로쓰 펀드는 다음 달 설립을 목표로 준비 중이다. 크래프톤은 초기 투자금 2000억 원을 출자한다. 세 기업과 외부 투자액을 합쳐 5000억원 이상의 규모로 운용을 시작할 예정이다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지