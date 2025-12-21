시사 전체기사

전현무 친정 KBS서 첫 대상…“20년만에 큰 상 안 믿겨”

입력:2025-12-21 18:51
공유하기
글자 크기 조정
전현무가 21일 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 열린 2025 KBS 연예대상에서 대상을 받고 수상 소감을 말하고 있다. KBS 제공

KBS 아나운서 출신 방송인 전현무가 ‘2025 KBS 연예대상’ 대상의 주인공이 됐다.

전현무는 21일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 열린 시상식에서 대상을 받았다. KBS 32기 공채 아나운서로 입사해 2012년 퇴사 후 프리랜서로 전향한 그는 예능과 MC를 중심으로 활동 영역을 넓혀왔다. 2017년과 2022년 MBC 연예대상을 받았지만, KBS에서는 2021년부터 4년 연속 대상 후보에 머물렀다. 이번 수상은 5년 만에 이룬 결실이다.

전현무는 “아나운서가 된 지 20년 만에 큰 상을 받아 믿기지 않는다”며 “늘 ‘KBS의 아들’이라 불렸지만 상은 다른 곳에서 받아 아쉬움이 있었는데, 큰 상을 주셔서 감사하다”고 수상 소감을 밝혔다. 그는 “앞으로 고향을 위해 더 일하라는 의미로 받아들이겠다”고 덧붙였다.

김승연 기자 kite@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
與 “당정, 부동산 공급대책 준비돼…발표 시기는 종합적 고려”
‘저속노화’ 정희원, 강제추행 혐의로 맞고소 당해
중국인이 강남아파트 싹쓸이?…부동산시장 교란, 오해와 진실
서울대서 또 수강생 절반이 집단 부정행위…“대응책 마련”
“개야 누더기야?” 200마리 쏟아져 나온 가정집 [개st하우스]
“술이 웬수”…상습 침입 라쿤, 주류점서 취해 덜미 잡혔다
호주 시드니 ‘총격범 제압’ 영웅, 24억원대 성금 받아
‘주사이모 의혹’ 유튜버 입짧은햇님, 경찰 고발 당해
국민일보 신문구독