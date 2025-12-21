전현무 친정 KBS서 첫 대상…“20년만에 큰 상 안 믿겨”
KBS 아나운서 출신 방송인 전현무가 ‘2025 KBS 연예대상’ 대상의 주인공이 됐다.
전현무는 21일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 열린 시상식에서 대상을 받았다. KBS 32기 공채 아나운서로 입사해 2012년 퇴사 후 프리랜서로 전향한 그는 예능과 MC를 중심으로 활동 영역을 넓혀왔다. 2017년과 2022년 MBC 연예대상을 받았지만, KBS에서는 2021년부터 4년 연속 대상 후보에 머물렀다. 이번 수상은 5년 만에 이룬 결실이다.
전현무는 “아나운서가 된 지 20년 만에 큰 상을 받아 믿기지 않는다”며 “늘 ‘KBS의 아들’이라 불렸지만 상은 다른 곳에서 받아 아쉬움이 있었는데, 큰 상을 주셔서 감사하다”고 수상 소감을 밝혔다. 그는 “앞으로 고향을 위해 더 일하라는 의미로 받아들이겠다”고 덧붙였다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사