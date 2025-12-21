컴투스, 금천구 지역 내 장애인 가정 지원을 위한 김장 봉사활동
컴투스와 컴투스홀딩스\는 겨울 김장철을 맞아 임직원 가족들과 함께하는 김장 나눔 봉사활동을 했다.
이번 활동은 김장 준비가 어려운 금천구 지역 내 장애인 가정에 겨울철 먹거리를 지원하기 위해 마련됐다.
지난 6일 컴투스 구내 식당에서 진행된 봉사활동에는 컴투스와 컴투스홀딩스 임직원 및 가족들로 구성된 컴투게더 봉사단 50여 명과 NGO 단체 사단법인 좋은변화가 함께 참여했다.
봉사단은 약 1300kg에 달하는 배추와 양념을 정성껏 버무리고 직접 포장했다. 완성된 김치는 금천장애인종합복지관을 통해 관내 도움이 필요한 장애인 가정에 직접 전달됐다.
가족과 함께 봉사에 참여한 컴투스 직원은 “주말을 맞아 아이들과 함께 뜻깊은 활동에 참여할 수 있어 기쁘다”며 “정성껏 만든 김치를 드시고 이웃분들이 건강하고 따뜻하게 겨울을 나셨으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.
컴투스는 이번 김장 나눔 활동 외에도 선유도공원 생태 교란종 제거, 샛강생태공원 비오톱 조성, 지역 어르신을 위한 치매 예방 교구 제작 등 환경 보전과 소외 계층 지원을 아우르는 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
송병준 의장이 추진한 ‘ESG 플러스 위원회’를 통해 중장기 ESG 전략을 체계화하고 지속 가능한 가치 창출에 힘쓰고 있다. 이러한 성과로 지난달 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 2년 연속 종합 A등급을 획득했고 서스틴베스트의 2025년 상·하반기 ESG 평가에서도 최고등급인 AA를 달성했다.
