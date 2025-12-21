인니 홍수 복구작업 기계 장비 대신 ‘코끼리’에 갑론을박
인도네시아가 대규모 홍수 피해 복구 현장에 중장비 대신 코끼리를 투입해 국제사회의 이목이 쏠리고 있다. 재난 상황에서의 효율적인 대처라는 시각과 멸종 위기종을 위험에 내몬다는 비판이 팽팽히 맞서고 있다.
19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 인도네시아 당국은 최근 홍수로 초토화된 피해 지역의 잔해 제거 작업에 훈련된 코끼리들을 동원했다.
지난달 수마트라섬 전역을 강타한 홍수는 막대한 상처를 남겼다. 1000명 이상의 사망자가 발생했으며, 북부 일부 지역은 다리가 끊기고 도로가 유실되어 고립됐다. 현장은 두꺼운 진흙과 쓰러진 나무들로 뒤덮여 기계 장비의 접근조차 쉽지 않은 상황이었다.
이에 당국은 아체베사르의 ‘사리 코끼리 훈련센터’ 소속 수마트라 코끼리 4마리(미도, 아지스, 아부, 노니)를 현장에 급파했다. 이들은 거대한 통나무와 각종 무거운 잔해를 옮기는 작업에 투입됐다.
시글리 자연자원보전청 하디 소피얀 책임자는 “이 코끼리들은 2004년 아체 대형 쓰나미 당시에도 희생자 수습과 복구 작업에 동원된 경험이 있다”며 재난 현장에서의 효율성을 강조했다.
하지만 우려의 목소리도 만만치 않다. 인도네시아 하원 제4위원회(농림어업 감독) 다니엘 요한 의원은 당국의 결정을 강하게 비판했다.
그는 “수마트라 코끼리는 보호가 시급한 멸종 위기종”이라며 “재난 현장의 위험한 작업에 동물을 투입하는 것은 안전을 위협할 뿐만 아니라, 동물 복지를 최우선으로 하는 보전 원칙에도 정면으로 배치된다”고 지적했다.
이번 작업에 동원된 수마트라 코끼리는 국제적으로 심각한 멸종 위기종으로 분류된다. 현재 야생에 남아 있는 개체 수는 약 1000마리에 불과한 것으로 추정된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
