시사 전체기사

짜릿함 즐기려다 방심하면 ‘아찔’…스키장 부상 주의보

입력:2025-12-21 16:38
수정:2025-12-21 17:00
공유하기
글자 크기 조정
지난 14일 경기도 광주시 곤지암리조트 스키장을 찾은 시민들이 스키와 스노보드를 타며 겨울을 즐기고 있다. 연합뉴스

본격적인 스키 시즌을 맞아 강원도 스키장에서 크고 작은 사고가 잇따르고 있다.

21일 소방당국에 따르면 전날인 20일 오후 9시59분쯤 정선군 고한읍의 한 스키장에서는 스키를 타던 A씨(22)가 다리를 다쳐 병원으로 이송됐다. 이에 앞서 지난 19일 오후 12시26분쯤에는 평창군 대관령면의 한 스키장에서 보드를 타던 B씨(21)가 뒤로 넘어지면서 머리를 다쳐 현기증 증세를 호소하기도 했다.

스키장에서는 충분한 안전거리를 확보하지 않고 무리하게 질주하다 타인에게 상해를 입히면 과실치상죄로 처벌받을 수도 있다. 실제로 2019년 평창의 한 스키장에서는 한쪽 발만 고정한 채 직활강하던 스노보더가 앞서가던 이용객을 들이받아 전치 6주의 상해를 입혔고, 법원으로부터 벌금 250만원을 선고받은 바 있다.

지난 14일 경기도 광주시 곤지암리조트 스키장을 찾은 시민들이 스키와 스노보드를 타며 겨울을 즐기고 있다. 연합뉴스

강원도 스키장에는 이날 오후 2시까지 휘닉스 평창에는 5057명, 정선 하이원 리조트에는 4912명이 입장했다. 소방당국 관계자는 “겨울철 레저스포츠 사고를 예방하기 위해서는 충분한 준비운동으로 굳어있는 관절과 근육을 풀어주는 것이 필수”라며 “헬멧 등 보호장비를 반드시 착용하고 본인 실력에 맞는 슬로프를 선택해 안전하게 즐겨달라”고 당부했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1009
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘저속노화’ 정희원, 강제추행 혐의로 맞고소 당해
중국인이 강남아파트 싹쓸이?…부동산시장 교란, 오해와 진실
법카로 546회 3100여만원 사적사용 30대 징역형
‘공천개입’ 이준석 첫 특검 출석…“尹과 공범엮기 무리한 시도”
노스페이스도 못 믿는다…패딩 충전재 ‘거짓표시’ 논란
트럼프 대신 빌 클린턴 사진만 한 가득…엡스타인 파일 공개 논란
인도서 아동청소년들 잇따라 수혈로 HIV 감염…당국 조사
중학생 아들 몰래 딸 셋 데리고 이사…40대 친모 집유
국민일보 신문구독