짜릿함 즐기려다 방심하면 ‘아찔’…스키장 부상 주의보

지난 14일 경기도 광주시 곤지암리조트 스키장을 찾은 시민들이 스키와 스노보드를 타며 겨울을 즐기고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 19일 오후 12시26분쯤에는 평창군 대관령면의 한 스키장에서 보드를 타던 B씨(21)가 뒤로 넘어지면서 머리를 다쳐 현기증 증세를 호소하기도 했다.

충분한 안전거리를 확보하지 않고 무리하게 질주하다 타인에게 상해를 입히면 과실치상죄로 처벌받을 수도 있다.

실제로 2019년 평창의 한 스키장에서는 한쪽 발만 고정한 채 직활강하던 스노보더가 앞서가던 이용객을 들이받아 전치 6주의 상해를 입혔고, 법원으로부터 벌금 250만원을 선고받은 바 있다.

소방당국 관계자는 “겨울철 레저스포츠 사고를 예방하기 위해서는 충분한 준비운동으로 굳어있는 관절과 근육을 풀어주는 것이 필수”라며 “헬멧 등 보호장비를 반드시 착용하고 본인 실력에 맞는 슬로프를 선택해 안전하게 즐겨달라”고 당부했다.