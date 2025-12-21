크래프톤, 올해 ‘배그’ 동접 80만 찍었다… 내년 업데이트·e스포츠 로드맵 공개
크래프톤 산하 ‘펍지 스튜디오’가 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 2026년 e스포츠 로드맵을 공개했다. 내년 9주년을 맞아 개발 로드맵도 순차적으로 발표할 예정이다. e스포츠와 라이브 서비스 운영을 양축으로 지식재산권(IP) 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이 담겼다.
크래프톤이 지난 18일 공개한 내년 IP 로드맵에 따르면 펍지 스튜디오는 라이브 서비스 고도화와 함께 장기 서비스 타이틀로서의 정체성을 강화하는 프로젝트를 추진한다. 이 과정에서 배틀그라운드에서 진행한 주요 업데이트 이행 현황과 동시 접속자 수 추이도 함께 공유하며 내년 e스포츠·개발 로드맵을 단계적으로 제시하겠다고 밝혔다.
장태석 펍지 IP 프랜차이즈 총괄은 “2025년 PUBG는 업데이트, 협업, e스포츠를 중심으로 이용자 경험의 외연을 확장해 왔다”며 “2026년에는 개발 로드맵과 9주년 프로젝트 등을 통해 PUBG IP만의 고유한 경험을 강화하겠다”고 말했다.
펍지 스튜디오는 e스포츠 운영 방향을 먼저 공개한 뒤 개발 로드맵을 연쇄적으로 발표한다. 특히 e스포츠 측면에서는 올해 새롭게 도입된 ‘펍지 유나이티드(PUBG UNITED)’ 운영 경험을 토대로 두 타이틀의 흥행과 시청 경험을 동시에 확장하는 방안을 모색한다.
펍지 스튜디오는 올해 PUBG UNITED를 통해 ‘배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’의 최고 팀들이 같은 도시, 같은 장소에서 결승전을 연이어 치르는 새 시스템을 도입했다. 총 128명의 선수가 참여했고 AWS 기반 승률 데이터 공개, 오프닝 세레모니, 파트너십 시상식 등 현장 실험을 더해 시청 경험의 폭을 넓혔다. 전 세계 생중계를 통해 두 타이틀의 ‘챔피언 등극 순간’을 같은 시간대에 함께 지켜보는 장면을 만들었다는 점도 펍지 스튜디오가 내세운 변화다.
로드맵 공개의 배경에는 올 한 해 동안 ‘예고한 과제를 일정대로 이행했다’는 자신감이 깔려 있다. 펍지 스튜디오는 연초 발표한 개발 로드맵에 따라 ▲맵 업데이트 주기 개선 ▲전투 시스템 정비 ▲실시간 환경 변화 기술 도입 ▲UGC(User-Generated Content) 기능 확장 등 핵심 과제를 지속적으로 추진했다.
실제 12월까지 서브제로(Subzero) 업데이트를 비롯해 총기 밸런스 조정, 신규 모드 강화, UGC Alpha 확대 등이 계획된 일정에 맞춰 반영됐다. 신규·복귀 이용자 접근성 개선, 반부정행위 대응 강화 등 라이브 서비스 기반도 꾸준히 정비했다.
특히 연말 적용된 ‘에란겔 서브제로’ 업데이트 이후에는 동시 접속자 수가 약 80만 명을 상회했다. 경쟁작 출시가 이어진 환경에서도 서비스 흐름이 안정적이었다는 게 회사 측 설명이다. 출시 8년 차 장기 서비스 타이틀임에도 글로벌 PC 게임 시장 전반에서 상위권에 속하는 수준의 추세를 이어온 점도 눈여겨 볼 만하다.
올해엔 ‘게임 외적 확장’에서도 의미를 찾았다. PUBG IP는 문화적 영향력이 있는 브랜드, 아티스트, 캐릭터 IP와의 파트너십을 연이어 진행하며 이용자들이 게임 안팎에서 PUBG를 새로운 방식으로 접할 수 있도록 했다.
특히 PUBG UNITED 프로젝트를 중심으로 ‘배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’이 동시에 참여하는 3자 글로벌 콜라보레이션이 여러 차례 전개되며 플랫폼을 넘나드는 경험을 제공했다는 설명이다.
펍지 스튜디오는 “올해 검증한 업데이트 이행력과 e스포츠 실험 성과를 바탕으로 IP의 ‘고유한 경험’을 강화하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사