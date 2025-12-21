민주당, 내란전판·망법 강행 처리 수순…필리버스터도 무용지물

정청래 더불어민주당 정청래 대표가 21일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당의 의회 독주에 항의한다는 차원에서 국회의사당 앞에 천막을 세우고 농성을 이어가고 있다. 원내 지도부 관계자는 “천막 농성과 필리버스터 병행 외엔 할 수 있는 것이 거의 없다”고 토로했다.