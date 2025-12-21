“탈모는 생존 문제” BBC가 주목한 이 대통령 업무보고 발언은

BBC “한국 미의 기준 엄격…대머리, 사회적 낙인 될 수도”

이재명 대통령이 지난 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 정은경 복지부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

“옛날에는 (탈모 관련 시술을) 미용으로 봤는데 요즘은 (탈모를) 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”며 “비용이 얼마나 드는지 (급여 적용) 횟수 제한을 하든지 총액 제한을 하든지 검토해 봤으면 좋겠다”고 주문했다. 탈모 치료제 급여화를 통해 청년층의 건보 혜택 소외감을 일부 해소할 수 있다는 취지다.