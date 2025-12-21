태권도, 유네스코 인류무형유산 도전…전북 주도 등재 절차 착수
전승주체 5곳 공동 참여
태권도원 외국인 방문객 역대 최다
태권도가 유네스코 인류무형유산 대표목록 등재를 목표로 도전에 나섰다. 전북특별자치도는 태권도의 세계적 위상 강화와 전승 체계의 문화적 가치를 국제사회에 알리기 위한 등재 절차에 들어갔다.
21일 전북자치도는 전북겨루기태권도보존회와 태권도진흥재단, 국기원, 대한태권도협회, 코리아 태권도 유네스코 추진단 등 5개 전승주체가 국가유산청이 주관하는 차기 유네스코 등재 신청 대상 공모에 공동 참여한다고 밝혔다. 이번 공모는 유네스코에 정식 등재를 신청할 종목을 사전에 선정하는 절차로, 국가유산청은 심사를 거쳐 내년 1~2월 최종 대상 종목을 결정할 예정이다.
전북도는 신청서 작성과 관계 기관 간 협력 조정 등 행정 전반을 총괄하며 등재 추진을 지원하고 있다. 올해 7월부터는 태권도진흥재단, 국기원과 함께 등재신청서 작성 용역을 진행하며 태권도의 역사성과 전승 체계, 공동체 참여 구조를 체계적으로 정리해 왔다.
등재가 성사될 경우 태권도는 경기 종목을 넘어 인류 공동의 문화유산으로 위상이 확장된다. 한국 전통문화의 세계화는 물론 국제 문화 교류와 국가 브랜드 가치 제고에도 기여할 것으로 기대된다. 태권도는 기본동작과 품새, 겨루기, 격파로 구성된 수련 체계를 통해 심신 수양을 중시하는 무예로, 현재 세계 200여개국에서 수련되고 있다.
태권도원의 국제적 위상도 가시적인 성과로 이어지고 있다. 태권도진흥재단에 따르면 올해 12월 둘째 주 기준 태권도원 외국인 방문객은 3만1471명으로 집계돼 개원 이후 역대 최고치를 기록했다. 기존 최다였던 2016년 기록을 넘어 누적 방문객은 300만 명을 돌파했다.
전북자치도 관계자는 “태권도는 전통과 현대, 교육과 문화, 스포츠를 아우르는 대표적인 무형유산”이라며 “유네스코 등재를 통해 태권도의 문화적 가치가 국제사회에서 정당하게 평가받도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
