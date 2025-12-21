태권도, 유네스코 인류무형유산 도전…전북 주도 등재 절차 착수

전승주체 5곳 공동 참여

태권도원 외국인 방문객 역대 최다

태권도원 전경사진. 태권도원 홈페이지

전북자치도 관계자는 “태권도는 전통과 현대, 교육과 문화, 스포츠를 아우르는 대표적인 무형유산”이라며 “유네스코 등재를 통해 태권도의 문화적 가치가 국제사회에서 정당하게 평가받도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.