‘주토피아 2’, 올해 처음 600만 돌파…역대 누적 관객 5위

월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

역대 국내 개봉 애니메이션 가운데 누적 관객 순위 5위에 해당하는 성적이다.

1위는 2019년 1376만명을 동원한 ‘겨울왕국 2’이다. 이어 ‘겨울왕국’(2014·1032만), ‘인사이드 아웃 2’(2024·879만), ‘엘리멘탈’(2023·724만)이 뒤를 잇고 있다. 상위 5편은 모두 디즈니·픽사 작품이다.