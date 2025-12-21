“산타는 지금 어디쯤?”…올해는 사이트·앱에서 한국어로도 안내
북미항공우주방위사령부(NORAD·노라드)가 크리스마스를 맞아 산타클로스의 실시간 위치를 추적하는 서비스를 운영한다. 올해부터는 국제전화뿐만 아니라 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통해 한국어로도 산타의 위치를 쉽게 확인할 수 있다.
21일 노라드에 따르면 올해 산타 추적 서비스는 미국 동부 시간 기준 오는 24일 오전 4시(한국시간 오후 6시)부터 자정까지 운영된다. 미국 전화번호 ‘1-877-446-6723’으로 전화를 걸면 산타 추적 요원이 현재 산타의 위치를 찾아 알려준다. 노라드는 1200여명의 북미 군인과 국방부 민간인 직원, 자원봉사자가 전 세계에서 걸려오는 전화를 받기 위해 산타 추적 요원으로 활동한다고 밝혔다.
노라드는 올해부터 미국 외 지역에 거주하는 이용자를 위해 국제전화뿐만 아니라 공식 홈페이지(noradsanta.org)를 통해서도 쉽게 음성 안내를 들을 수 있는 기능을 추가했다. 홈페이지는 영어·한국어를 포함해 9개 언어를 지원한다. 한국어 모바일 앱을 통해서도 산타의 이동 경로를 확인할 수 있다. 노라드에 따르면 산타는 지난해 12월 24일 오후 11시 24분쯤 한국을 방문했고, 한국 어린이들에게 약 2000만개의 선물을 배달했다.
올해로 70년째를 맞이한 노라드의 산타 추적 서비스는 1955년 한 통의 잘못 걸려온 전화에서 시작됐다. 미·소 냉전기인 당시 미국 콜로라도에 있는 노라드의 전신 대륙방공사령부(CONAD·코나드)로 전화가 걸려왔다. 한 어린이는 전화로 크리스마스에 받고 싶은 선물 목록을 읊기 시작했다. 현지 백화점이 신문에 게재한 ‘산타에게 전화 걸기’ 이벤트 광고가 코나드의 지휘통제실 번호로 잘못 인쇄된 탓이다. 당직 근무를 서다 전화를 받은 해리 슈프 대령은 아이가 실망하지 않도록 산타인 척 응대했고 이후 며칠간 아이들의 전화를 받아야 했다. 이를 계기로 산타 추적 서비스는 코나드의 전통으로 자리 잡았다.
