“산타는 지금 어디쯤?”…올해는 사이트·앱에서 한국어로도 안내

북미항공우주방위사령부(NORAD·노라드)의 산타클로스 추적 요원들이 산타의 위치를 실시간으로 추적하여 어린이들에게 알려주고 있다. 노라드 홈페이지 화면 캡처

noradsanta.org)를 통해서도 쉽게 음성 안내를 들을 수 있는 기능을 추가했다. 홈페이지는 영어·한국어를 포함해 9개 언어를 지원한다. 한국어 모바일 앱을 통해서도 산타의 이동 경로를 확인할 수 있다.