술·담배 안하던 50대가 뇌졸중?…‘이것’ 하루에 8캔 마셔
술과 담배를 전혀 하지 않음에도 불구하고 매일 고카페인 에너지 음료를 습관적으로 마시다가 뇌졸중으로 쓰러진 50대 남성의 사례가 보고됐다.
17일(현지시간) 과학전문매체 라이브사이언스는 영국의학저널에 게재된 노팅엄대병원 신경학과 의료진의 보고서를 인용해 이 같은 사연을 소개했다.
영국 노팅엄에 거주하는 50대 남성 A씨는 어느 날 갑자기 왼쪽 몸의 감각이 사라지고 균형을 잡지 못해 응급실로 이송됐다.
평소 흡연과 음주를 하지 않던 A씨였지만, 당시 그의 혈압은 수축기 254㎜Hg, 이완기 150㎜Hg로 정상 수치(120㎜Hg/80㎜Hg)의 두 배를 훌쩍 넘는 초고위험 상태였다.
정밀 검사 결과 A씨는 뇌동맥이 수축해 좁아지는 ‘가역적 뇌혈관 수축 증후군(RCVS)’이 의심됐으며, MRI 상에서는 뇌의 시상 부위 조직이 괴사한 것이 확인됐다. 결국 그는 ‘우측 시상부 열공성 뇌졸중’ 진단을 받고 입원 치료를 시작했다.
퇴원 후에도 A씨의 고혈압 증세는 3개월간 지속됐고, 저림 증상은 오히려 악화됐다. 의료진은 원인을 찾기 위해 생활 습관을 면밀히 조사하던 중 놀라운 사실을 발견했다.
A씨는 “하루 평균 8캔의 고농도 에너지 드링크를 마신다”고 털어놨다. 그가 마신 음료 한 캔(약 473㎖)에는 160㎎의 카페인이 들어있어, A씨는 매일 성인 권장량(400㎎)의 3배가 넘는 약 1.2g의 카페인을 섭취해 온 것이다.
의료진의 권고로 에너지 음료를 끊자마자 A씨의 혈압은 거짓말처럼 정상으로 돌아왔다.
단 3주 만에 모든 약물 복용을 중단할 수 있었고, 이후 8년이 지난 현재까지 뇌졸중 재발 없이 건강하게 지내고 있는 것으로 전해졌다. 다만 첫 발병 당시의 후유증인 왼쪽 감각 이상은 영구적으로 남았다.
A씨는 “에너지 드링크를 마시는 것이 제게 어떤 위험을 초래하는지 전혀 몰랐다”며 “8년이 지난 지금도 왼손과 손가락, 발과 발가락에 감각이 없다”고 후회했다.
의료진은 “의료 전문가들은 뇌졸중이나 원인 불명의 고혈압으로 내원한 젊은 환자들에게 에너지 드링크 섭취와 관련된 구체적인 질문을 고려해야 한다”고 조언하며, 과도한 에너지 음료 섭취가 심혈관 질환과 뇌졸중 위험을 높일 수 있다고 경고했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
