중국인이 강남아파트 싹쓸이?…부동산시장 교란, 오해와 진실

올해 서울 부동산 외국인 거래 비중 1%

중국인이 한강변 싹쓸이? 북미권이 70%

외국인 토허제 시행, 매수세 영향에 미미

서울 대표 ‘한강벨트’ 강남 3구(강남·서초·송파)와 마용성(마포·용산·성동)에서 집합건물을 매수한 외국인 10명 중 7명은 미국·캐나다 등 북미 국적이었다. 중국인 비중은 10명 중 1명꼴에 그쳤다.