이 대통령 “캄보디아서 임무 완수한 경찰에 깊은 감사”

입력:2025-12-21 14:15
수정:2025-12-21 14:37
이재명 대통령이 지난 19일 정부서울청사 별관에서 열린 금융위원회·공정거래위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 21일 캄보디아와 베트남 국경지대에 있는 범죄단지를 대상으로 한국·캄보디아 경찰이 합동 단속작전을 벌인 것에 대해 “낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이번 작전의 성과를 직접 언급하며 “스캠 범죄단지에 감금돼 있던 우리 국민을 무사히 구출하고, 다수의 국제 범죄조직 조직원들을 검거했다”고 밝혔다.

경찰에 따르면 한국과 캄보디아 경찰관들로 구성된 ‘코리아 전담반’은 지난 18일 캄보디아 수도 프놈펜에서 약 300㎞ 떨어진 ‘몬돌끼리’ 지역 내 범죄단지를 급습했다.

이 과정에서 피싱 범죄를 저지르던 한국인 용의자 26명을 검거하고, 감금돼 있던 20대 한국인 남성 1명을 구출했다.

이 대통령은 “앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리뽑기 위해 각국 법 집행기관과의 공조를 한층 강화할 것”이라고 약속했다.

그러면서 “추적·수사·검거·송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 강조하며 국제 범죄 척결에 대한 강력한 의지를 드러냈다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
산업2부
한명오 기자
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
