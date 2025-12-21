제주공항에 ‘메이플스토리’ 굿즈 팝업 매장 오픈
22일부터 내년 3월 1일까지
한국공항공사 제주공항은 연말연시와 겨울방학을 맞아 여행객과 제주도민을 위한 특별한 즐길거리를 마련했다.
제주공항에 따르면 22일부터 내년 3월 1일까지 1층 도착장 시그니처 팝업존에서 장수 게임 ‘메이플스토리’의 굿즈를 판매하는 ‘카페 메이플스토리’ 매장이 운영된다.
현장에는 인기 캐릭터 ‘핑크빈’을 중심으로 제주 여행을 테마로 한 다양한 캐릭터 포토존이 설치되며, ‘넥슨플레이’ 앱을 활용한 AR카메라 체험도 제공된다.
제주 시내 넥슨컴퓨터박물관의 ‘카페 메이플스토리’와 연계한 스탬프 투어도 진행돼 재미를 더한다.
도착장 중앙 메인홀에는 제주 동백꽃을 콘셉트로 한 대형 카멜리아 크리스마스 트리가 설치됐다. 크치스마스인 24일에는 둥근 화환 형태의 장식품인 리스 만들기 체험 행사도 열린다.
국내선 JDC면세점 입구에도 크리스마스 오브제가 설치돼 따뜻한 연말 분위기를 연출한다.
장세환 제주공항장은 “연말 분위기에 맞춘 여러 볼거리를 통해 여행의 시작부터 새로운 즐거움을 느끼길 바란다”며 “앞으로도 여러 콘텐츠와 협업해 공항을 문화 체험 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사