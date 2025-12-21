세종시, 1일 세종호수공원서 ‘2026 해맞이 행사’ 연다
세종시는 다음달 1일 오전 6시 세종호수공원에서 2026년 해맞이 행사를 개최한다고 21일 밝혔다.
행사는 시민들이 직접 전하는 새해 영상편지 상영, 풍물 길놀이 공연, 신년 메시지를 담은 LED 터치스크린 퍼포먼스와 각종 부대행사가 진행된다.
많은 인원이 행사장에 몰릴 것으로 예상됨에 따라 시는 사전 안전점검을 강화하는 한편 행사 당일 구역별 안전 요원을 배치하기로 했다. 세종남부소방서와 세종남부경찰서 등 유관기관의 협조를 통해 응급상황에도 대비한다.
세종 해맞이 행사는 세종호수공원을 비롯해 조치원읍 도도리파크, 연기면 행정복지센터, 연동면 황우산, 금남면 금덕정, 장군면 복지회관, 연서면 전당골 경로당, 소정면 고려산, 부강면 노고봉 정상 등 곳곳에서 열릴 예정이다.
최민호 세종시장은 “모든 시민이 새해의 첫날을 뜻깊게 보낼 수 있도록 안전하고 즐거운 행사를 준비했다”며 “시민 모두가 건강하고 뜻하시는 모든 일을 성취할 수 있는 한해가 되길 기원한다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
