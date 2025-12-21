세종시, 1일 세종호수공원서 ‘2026 해맞이 행사’ 연다

행사는 시민들이 직접 전하는 새해 영상편지 상영, 풍물 길놀이 공연, 신년 메시지를 담은 LED 터치스크린 퍼포먼스와 각종 부대행사가 진행된다.

행사 당일 구역별 안전 요원을 배치하기로 했다. 세종남부소방서와 세종남부경찰서 등 유관기관의 협조를 통해 응급상황에도 대비한다.