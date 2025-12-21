대전시, 대기배출시설 사업장에 ‘IoT 측정기’ 부착 지원
대전시가 4·5종 대기배출시설을 운영 중인 지역 중기업과 소기업을 대상으로 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지원사업을 추진한다고 21일 밝혔다.
대기환경 개선과 소규모 영세사업장의 부담완화를 위해 진행되는 이 사업은 시설별 설치비의 60%를 지원한다.
지원 기기의 종류는 전류계, pH계, 차압계, 온도계, 자료수집기(GW), VPN 등이다.
대상은 대전시 소재 중기업과 소기업 가운데 대기환경보전법에 따라 기기를 설치한 4·5종 대기배출 사업장이다.
내년 12월까지 의무 부착해야 하는 사업장 등을 우선 지원하고, 평가에서 동점자가 발생할 경우 방지시설을 최초로 가동한 일자가 빠른 순으로 결정한다.
공공기관·공공시설에 설치하는 사물인터넷 측정기기는 대상에서 제외하며 3년 이내 설치한 측정기기, 5년이내 지원 받은 측정기기는 중복 지원이 불가능하다.
신청은 29일부터 내년 1월 23일까지 시 대기환경과로 접수하면 되고 지원자격과 사업절차, 구비서류 등 자세한 사항은 시 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.
IoT 측정기기는 대기배출시설과 방지시설에 센서 및 통신 기능을 내장해 정상가동 유무 등을 원격으로 확인하는 시스템이다. 2022년 5월 대기환경보전법 시행령 개정에 따라 법정 설치가 의무화됐다.
문창용 대전시 환경국장은 “예산범위를 초과할 경우 평가 기준에 따라 배점 후 대상을 선정할 계획”이라며 “사업을 통해 소규모 영세 사업장의 경제적 부담이 완화될 뿐 아니라 과학적이고 체계적인 대기오염 관리 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다. 부착대상 사업장의 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사