대전시, 대기배출시설 사업장에 ‘IoT 측정기’ 부착 지원

대기환경 개선과 소규모 영세사업장의 부담완화를 위해 진행되는 이 사업은 시설별 설치비의 60%를 지원한다.

대상은 대전시 소재 중기업과 소기업 가운데 대기환경보전법에 따라 기기를 설치한 4·5종 대기배출 사업장이다.

내년 12월까지 의무 부착해야 하는 사업장 등을 우선 지원하고, 평가에서

신청은 29일부터 내년 1월 23일까지 시 대기환경과로 접수하면 되고 지원자격과 사업절차, 구비서류 등 자세한 사항은 시 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.

문창용 대전시 환경국장은 “

사업을 통해 소규모 영세 사업장의 경제적 부담이 완화될 뿐 아니라 과학적이고 체계적인 대기오염 관리 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다. 부착대상 사업장의 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.