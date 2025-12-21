김해공항 국제여객 1000만 명 돌파

이는 코로나19 팬데믹 이전으로 국제선 여객 수요와 운항 편수가 완전히 회복했다는 의미라고 시는 설명했다.

허남식 부산시 신공항추진본부장은 “지방공항 최초로 국제선 여객 1000만 명을 달성한 것은 부산이 매력 있는 도시라는 방증이자 가덕도신공항 수요 창출의 중요한 기반”이라며 “증가하는 항공 수요에 맞춰 가덕도신공항의 조기 개항에도 주력할 계획”이라고 말했다.