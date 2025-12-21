김해공항 국제여객 1000만 명 돌파
부산시는 김해국제공항 국제선 여객 1000만 명을 돌파했다고 21일 밝혔다.
1976년 김해국제공항 개항 후 국제선 여객 직전 최다 기록인 2018년 987만명 달성 이후 최대이자 지방공항 역대 최초다.
현재 김해국제공항의 주당 운항 편수는 현재 42개 도시 1546편으로, 2018년 말 41개 도시 1306편 대비 118% 가량 증가했다.
이는 코로나19 팬데믹 이전으로 국제선 여객 수요와 운항 편수가 완전히 회복했다는 의미라고 시는 설명했다.
부산시는 중·장거리 신규 개설 노선으로 지난해 10월 30일 취항한 부산∼발리 노선을 통해 연간 6만7000여 명을 수송하고 있다.
올해는 지방공항 최초로 중앙아시아 중·장거리 직항 노선인 부산∼타슈켄트, 부산∼알마티 등 2개 노선을 신설했다.
김해공항은 앞으로 유럽 노선과 중동을 비롯한 미주 장거리 신규 노선 개발 등 해외 장거리 노선 유치를 적극 추진할 계획이다.
김해공항 국제선 확장터미널의 미해결 과제였던 신설 입국장의 세관·출입국·검역(CIQ, Customs, Immigration, Quarantine) 인력 증원을 위해 올해 행정안전부에 5차례 건의하고 지역 국회의원실을 10여 차례 방문해 내년 관세청 14명, 법무부 7명을 증원하기로 했다.
세관·출입국·검역기관이 기존 입국장 운영 시간을 탄력적으로 조정, 오전 시간대 공항 혼잡부터 완화하기 위해 올해 신설한 제2출국장을 지난 12일부터 조기 운영하고 있다.
허남식 부산시 신공항추진본부장은 “지방공항 최초로 국제선 여객 1000만 명을 달성한 것은 부산이 매력 있는 도시라는 방증이자 가덕도신공항 수요 창출의 중요한 기반”이라며 “증가하는 항공 수요에 맞춰 가덕도신공항의 조기 개항에도 주력할 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사