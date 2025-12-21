이철우 경북지사 “경북에 국립의과대학 꼭 신설해 주시길”

정은경 보건복지부장관에게 1시간 내 응급실 도착할 수 있는 의료 체계 구축 건의

지난 19일 경북도청에서 열린 ‘경북도 공공보건의료 협력강화 추진단’ 제2차 운영위원회에서 이철우 경북도지사가 정은경 보건복지부장관에게 국립의대 신설과 1시간 이내에 응급실에 도착할 수 있는 의료 체계 구축을 건의했다. 경북도 제공



경북도는 이철우 도지사가 경북도를 방문한 정은경 보건복지부장관에게 국립의대 신설과 1시간 이내에 응급실에 도착할 수 있는 의료체계 구축을 건의했다고 21일 밝혔다.



경북도에 따르면 정 장관은 지난 19일 지역의료 현장간담회를 마친 뒤 도청에서 열린 경북도 공공보건의료 협력강화 추진단 2차 운영위원회에 참석해 이 도지사로부터 지역 의료 현황에 대한 의견을 들었다.



이 자리에서 이 도지사는 “경북은 의사 수가 적고 상급 병원이 없어 도민들의 불편이 많아 공공의료 중 응급실은 적어도 1시간 내에는 갈 수 있도록 지역마다 국가에서 책임지고 만들어야 한다”며 “얼마 전 지역의사제를 기반으로 한 경북 북부지역 국립의과대학 설립 요청을 위해 국회를 방문했었다. 경북과 전남에 먼저 국립의과대학을 신설해 주면 좋겠다”고 건의했다.



이에 정 장관은 “내년에 중점적으로 해야 할 국정과제가 지역의료, 필수의료, 공공의료 강화”라며 “지역 의사제 같은 여러 가지 법적 근거는 만들어지고 있는데 이를 구체적으로 실행하고 세부적이고 효율적으로 돌아가게끔 정책을 설계하기 위해선 현장 의견을 충분히 들어야 하므로 많은 의견을 주시면 실행 가능한 계획으로 잘 만들고 추진하겠다”고 밝혔다.



이날 추진단 2기 회의에는 이 도지사와 경북대학교병원장, 칠곡경북대학교병원장, 계명대동산의료원장, 영남대의료원장, 대구가톨릭대병원장, 대구파티마병원장, 동국대 경주병원장 등 7개 상급종합병원 병원장과 경북도의사회장, 포항·김천·안동의료원장 등 추진단 참여기관 관계자 20여명이 참석했다.



회의에서는 전문의 인력 지원, 임상실무 교육, 의료 질 향상 활동, 응급의료 대응, 울릉군 응급의료 체계 강화 등 추진단 1기의 주요 성과를 공유했다.



위원회 참석자들은 추진단 2기에서는 공공과 민간, 대학병원이 유기적으로 협력하는 경북형 공공의료 모델을 더 가속해야 한다는 데 의견을 같이했다.



이 도지사는 “추진단은 경북형 공공의료 협력모델로 지역 간 경계를 넘어 지속 가능한 필수 의료 기반을 구축해 왔다”며 “추진단 2기에서도 도민이 체감할 수 있는 의료인력 확보, 응급 대응 체계 강화, 취약지역 의료지원 등을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



