제주시, 내년부터 ‘벌꿀등급제’ 본격 시행
제주시가 내년부터 ‘벌꿀등급제’를 본격 도입한다.
제주 제주시는 외국산 저가 꿀 수입 증가와 꿀벌 폐사 등으로 양봉농가의 어려움이 커지자, 제주산 천연꿀의 품질 경쟁력을 강화하기 위해 벌꿀등급제를 시행한다고 21일 밝혔다. 이에 따라 내년 이후 제주시지역에서 생산·채밀되는 꿀부터 등급 판정과 지원 제도가 적용된다.
시는 관내 등록된 200개 농가 중 희망 농가가 신청하면 검사비와 등급 결과에 따른 장려금을 지급한다. 등급 판정은 한국양봉농협과 축산물품질평가원이 맡는다. 한국양봉농협은 수분·당도·성분 등 벌꿀 규격검사를 담당하고, 축산물품질평가원은 검사 결과를 토대로 최종 등급을 판정한다. 등급은 1+, 1, 2 등급으로 구분된다.
시는 내년부터 각 농가가 채밀 날짜와 위치 등 생산 이력을 기록·관리하도록 유도해 제주지역 1+등급 벌꿀 생산 정보를 데이터로 구축하고 이를 통해 프리미엄 벌꿀 생산 확대에 실질적인 도움이 되도록 할 계획이다.
고품질 벌꿀을 활용한 브랜드 개발, 프리미엄 유통망 구축, 상품화 지원 등을 단계적으로 추진해 고부가가치 제주벌꿀의 수익 모델도 체계적으로 확립할 방침이다.
아울러 이달 중 다른 지역의 우수 양봉장과 소분장을 방문해 벌꿀등급제에 대한 이해도를 높이고, 고품질 벌꿀 생산 체계와 판매 전략을 벤치마킹할 예정이다.
제주지역 양봉농가 총수입은 2020년 324억원에서 2024년 154억원으로 절반 이상 줄었다. 기후변화와 병해충으로 인한 꿀벌 폐사, 외국산 꿀 수입 증가가 주요 원인으로 꼽힌다.
2022년부터 2024년까지 전국적으로 이른 봄철 양봉농가에서 꿀벌이 폐사나 실종 사례가 지속적으로 발생했다.
폐사 원인으로는 겨울철 이상 한파 등 기후변화로 인한 체온 유지 곤란, 꿀벌응애류와 말벌류에 의한 피해 등이 지적된다.
제주지역 사육군수도 2020년 8만803군에서 2024년 5만6678군으로 30%가량 감소했다. 같은 기간 국내 벌꿀 수입량은 741t에서 1848t으로 2.5배 증가했다.
제주시는 벌꿀등급제가 시행되면 소비자에게 정확한 품질 정보를 제공해 가짜 꿀 피해를 막고, 제주산 천연꿀의 품질 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
