이준희, 골프존 GTOUR 챔피언십 우승
이용희, 대상과 상금왕 차지
이준희가 ㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 지난 20일 대전 골프존조이마루에서 개최한 '2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십'에서 우승했다.
GTOUR 생애 첫 승을 차지한 이준희에게는 2500만원의 우승 상금이 주어졌다.
올 시즌 대상과 상금왕은 이용희가 차지했다. 신인상은 김준형, 팬투표로 결정되는 인기상은 스크린과 필드 골프를 병행하는 ‘골프 이도류’ 김홍택에게 돌아갔다.
이준희는 “올해 우승 기회는 몇 번 있었지만 항상 마지막에 놓쳐 아쉬웠는데 결국 시즌 챔피언십에서 우승을 하게 돼 기쁘고 영광”이라며 “항상 응원해 주시는 가족과 팬, 동료분들께 진심으로 감사드린다”라고 우승소감을 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사