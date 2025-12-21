두산건설 골프단, 임직원들과 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사 가져

이율린·박혜준·김민솔·유현주 참여

두산건설 골프단은 임직원들과 사랑의 김장 나눔 행사를 가졌다. 행사를 마친 뒤 골프단 선수들이 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. 두산건설 골프단

두산건설 We’ve 골프단에서는 올해 새롭게 합류한 이율린(22), 박혜준(22)을 비롯해 유현주(31), 김민솔(19) 등이 동참했다. 특히 2025년 신입사원들과 올해 KLPGA투어에서 첫 승을 거둔 선수 3명이 동참해 행사의 의미를 더했다.