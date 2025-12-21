전남 올해의 시책 빛났다…인공태양 연구시설 나주 유치 등 톱 10 선정

인공태양 연구시설 조감도. 전남도 제공

전남도는 2025년 한 해 동안 추진한 각 분야 시책을 종합 평가해 전남을 빛낸 올해의 시책 TOP10으로 ‘인공태양 연구시설 전남 나주 유치’ 등을 선정했다고 밝혔다.