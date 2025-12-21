6개월간 아이 양치 안 시킨 엄마, 아동학대로 처벌
스웨덴에서 6개월 동안 어린 아들의 양치질을 방치해 심각한 치아 손상을 입힌 어머니가 아동학대 혐의로 재판에 넘겨졌다.
17일(현지시간) 아프톤블라데트 등 스웨덴 현지 언론에 따르면 이 여성은 평소 양치 문제로 아들과 잦은 갈등을 빚다가 결국 양치질 시키는 일을 중단하고 6개월간 방치했다.
결과는 참혹했다. 아이의 치아 상태는 심각할 정도로 망가졌고, 결국 전신마취를 한 상태에서 치아 2개를 발치하고 충치 13개를 치료하는 대수술을 받아야 했다.
현지 매체 DN이 입수한 법원 문서에 따르면, 어머니는 법정에서 “양치를 시키려 할 때마다 아이가 울면서 격렬히 저항해 포기할 수밖에 없었다”며 “상태가 이렇게까지 나빠질 줄은 몰랐다”고 진술했다.
그러나 법원은 이를 정당한 사유로 받아들이지 않았다. 재판부는 자녀의 건강을 지키는 것이 부모의 책임임을 강조했다. 법원은 판결문을 통해 “아이의 의사에 반하는 행위일지라도, 부모의 의무로서 마땅히 조치해야 할 필요가 있다”고 판단했다.
이에 법원은 해당 여성에게 보호 관찰 처분과 함께 사회봉사 100시간을 선고했다. 아울러 아들이 겪은 고통에 대한 피해 보상 차원에서 약 460만원의 손해배상금을 지급할 것을 명령했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
