콩끄라판, KLPGA드림투어 1차 대만 모바일 여자오픈 우승
IQT우승 내년 KLPGA투어 시드 확보
한국 정슬기 추격 1타 차이로 따돌려
빳차라쭈딴 콩끄라판(33·태국)이 ‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’의 첫 번째 대회인 2025 대만 모바일 여자오픈(총상금 33만 달러)에서 우승했다.
콩끄라판은 지난 19일 대만 타이훵 골프클럽(파72·6319야드)에서 열린 대회 마지막날 3라운드에서 2타를 줄여 최종합계 7언더파 209타를 기록, 정슬기(30)의 추격을 1타 차이로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
콩끄라판은 “타이훵 골프클럽에서의 우승을 오랫동안 기다려왔는데, 마침내 그 꿈을 이루게 되어 기쁘다”며 “이번 주 샷 감이 좋아 버디 찬스가 많았다. 몇 차례 기회를 놓쳐 아쉬운 순간도 있었지만, 끝까지 인내심을 갖고 집중한 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”고 우승의 원동력을 설명했다.
2009년에 프로에 데뷔한 콩끄라판은 미국, 중국, 대만, 태국 등 다양한 해외 투어에서 활약하고 있다. 지난 8월에 열린 ‘KLPGA 2025 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(IQT)’ 우승으로 내년 KLPGA투어 시드권을 확보한 상태다.
2024년 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십 공동 3위, DB그룹 제39회 한국여자오픈 공동 10위에 오르는 등 KLPGA투어에서도 경쟁력을 입증한 바 있다.
콩끄라판은 “IQT에 이어 이번 대회 우승으로 자신감을 얻었지만, KLPGA투어가 결코 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있다”라며 “한국 선수들과 경쟁하는 것은 언제나 설레고 기대되는 일이다. 내년부터 본격적으로 뛰게 될 KLPGA투어에 빠르게 녹아들 수 있도록 최선을 다하고, 배우는 자세로 임하겠다”고 했다.
이어 “내년 KLPGA투어에서의 목표는 당연히 우승이다. 나의 장점인 정확도 높은 티 샷을 앞세워 꼭 우승해보고 싶다”는 포부를 밝혔다.
박소혜(28·비비안)가 3위, 황연서(22·파마리서치)와 누크 수카판(29·태국)이 공동 3위에 입상했다.
KLPGA 2025-26 드림 윈터투어는 내년 1월 30일부터 사흘간 열리는 ‘인도네시아 여자오픈 2026’, 2월 4일 개막하는 ‘필리핀 레이디스 마스터스 2026’으로 일정이 이어진다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
