간 큰 회사원…법카 546회 사적 사용에 연봉 셀프 인상까지

국민일보DB

는 2023년 8월부터 지난해 7월까지 약 1년간 온라인 쇼핑몰 등에서 총 540여차례에 걸쳐 법인카드를 긁었다. 그가 회사 카드로 구매한 것은 트리트먼트를 비롯한 개인 물품으로 결제 금액만 3100만원에 달했다.

재판부는 죄질이 가볍지 않으나 피고인의 사후 조치와 가족 상황을 고려해 선처를 결정했다.