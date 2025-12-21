정부만 바라보는 대구·경북 난제 취수원, TK공항

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 8월 경북 구미시 해평취수장을 찾아 낙동강 취수원 다변화 사업방안을 점검하고 있는 모습. 뉴시스

지자체 간 갈등도 피할 수 있다.

이재명 대통령이 식수 문제로 오랫동안 고생해 온 대구시민을 생각해 조속한 집행이 필요하다는 의견을 밝혔다. 기후부는 내년 시험 취수 등을 검토 중이다.