인천웰니스관광 홍보영상 조회수 200만회 돌파

인천웰니스관광 홍보영상 썸네일. 인천관광공사 제공

이번 성과는 단순한 조회수 증가를 넘어 국내외 잠재 관광객의 시청 환경과 관심을 고려해 제작한 콘텐츠의 반응으로 평가된다. 특히 국내외 시장별 특성을 반영해 맞춤형 썸네일을 적용한 점이 영상 시청 확산에 기여한 것으로 분석된다. 국내뿐 아니라 카자흐스탄 등 인천 의료관광 주력시장과 일본·미국·말레이시아·인도네시아 등 웰니스관광 주요 해외 시장에서도 영상 시청이 고르게 나타났다.

홍보영상과 연계해 진행한 국내 댓글 이벤트에서는 인천웰니스관광지에 대한 구체적인 관심이 확인됐다. 이벤트 기간 동안 접수된 댓글 1511건을 분석한 결과, 가장 가고 싶은 인천웰니스관광지로는 마니산 치유의 숲(449회)이 가장 많이 언급됐으며 톰아저씨트리하우스(175회), 글라이더스왕산(141회), 잠시섬빌리지(115회), 차덕분(104회), 베토벤하우스(101회) 등이 뒤를 이었다.

이러한 선호 경향을 보면 숲·자연 기반의 휴식형 웰니스 콘텐츠에 대한 선호가 두드러졌으며 요트·요가 등 체험형 웰니스 콘텐츠 역시 MZ세대를 중심으로 관심을 보인 것으로 나타났다. 이는 회복과 체험을 동시에 추구하는 웰니스관광 수요가 확대되고 있음을 보여준다.

유지상

인천관광공사 사장은 “이번 홍보영상은 국내외 잠재 관광객에게 인천웰니스관광의 매력을 효과적으로 전달했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 분석에 기반한 콘텐츠를 통해 인천만의 웰니스관광 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.