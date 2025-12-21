포항 구도심 빈건물, 청년 창업거점 ‘popen’으로 재탄생
경북 포항시는 지난 19일 북구 상원동 중앙상가 실개천 거리에서 청년창업거점 ‘popen(pohang open space)’ 개소식을 열었다고 21일 밝혔다.
‘popen’은 포항시 빈건축물 정비사업 제1호로, 장기간 방치된 구도심 빈건물을 철거하지 않고 리모델링해 도시 미관 개선과 함께 청년 창업 지원 공간으로 활용한 사례다.
이 공간은 시민·지역대학·지자체가 협력해 조성했으며 포스텍과 연계해 운영된다.
포스텍 애플 아카데미 수료생과 지역 청년 창업가들이 입주해 창업 활동을 이어갈 수 있도록 다양한 프로그램이 추진될 예정이다.
청년들에게는 창업과 도전의 무대를, 침체된 구도심에는 사람들이 다시 모이고 활력을 되찾는 계기가 될 것으로 보고 있다.
시는 이번 제1호 사업을 시작으로 도심 곳곳에 방치된 빈건축물을 정비해 청년창업 공간, 문화·창작 지원 공간, 신산업 교육 공간 등으로 확장해 나갈 계획이다.
또 천원주택 등 청년 주거정책과 연계해 청년들이 일자리와 주거를 함께 해결할 수 있는 기반을 마련할 방침이다.
이강덕 포항시장은 “청년창업거점 개소는 오랫동안 방치된 빈건축물을 청년과 도시를 위한 공간으로 전환한 의미 있는 사례”라며 “청년들이 지역에 정착해 꿈을 펼치고, 구도심에도 새로운 활력이 이어지길 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사