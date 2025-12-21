시사 전체기사

충남도, 미국서 재외동포 대상 ‘역이민 설명회’ 개최

입력:2025-12-21 10:08
미국에서 열린 충남도 역이민 설명회. 충남도 제공

충남도는 최근 미국 각지에서 재외동포를 상대로 ‘충남도 역이민 설명회’를 개최했다고 21일 밝혔다.

도는 지난 11일과 14일, 16일 각각 뉴욕과 시카고, 로스앤젤레스에서 재외동포를 대상으로 설명회를 열고 내포신도시의 교통·의료·공원·체육 시설 등 다양한 생활 기반과 주거 정보를 안내했다.

내포신도시 강점으로 수도권 수준의 교통 접근성, 지역 거점 의료 기반, 풍부한 도심 속 공원과 녹지 공간, 골프장·수영장 등 다양한 체육 기반, 충남미술관 등 수준 높은 문화·예술 공간 등을 소개했다.

또 충남형 도시리브투게더, 민간 분양 아파트, 단독주택 단지 등 내포신도시의 다양한 주거 공간에 대해서도 설명했다.

도 관계자는 “도시와 전원생활의 강점을 겸비한 내포신도시는 재미동포 이주의 최적지”라며 “이주가 원활하게 이뤄지도록 정주 지원 정책을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

