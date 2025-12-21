경주시, 성동동 전랑지 역사문화 공간으로 조성
경북 경주시는 국가유산 사적 ‘성동동 전랑지’를 정비해 도심 속 역사문화 공간으로 조성한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 도심 속에 남아 있는 중요 문화유산을 보존·정비하고 시민과 관광객이 유적의 가치를 자연스럽게 체감할 수 있는 공간으로 활용하기 위해 추진한다.
성동동 전랑지는 건물 배치와 유적 구조로 미뤄 통일신라 왕경 북쪽에 위치한 궁궐인 북궁(北宮) 터로 추정되는 사적이다. 하지만 정확한 성격은 아직 규명되지 않았다.
1937년 북천 제방 공사 과정에서 처음 확인됐다. 당시 조사에서는 통일신라 시대 대형 전당지와 장랑지, 문지, 담장지 등이 발견됐다. 이후 1993년 발굴조사와 2023년 지하물리탐사를 통해 대형 건물지와 부속 건물지, 배수시설, 우물지 등이 추가로 밝혀졌으며 다량의 기와와 토기류도 출토됐다.
분황사와 월성, 동궁과 월지, 황룡사지 등 주요 국가유산과 인접해 있어 역사적·공간적 가치가 높은 유적으로 평가된다.
시는 2023년 전랑지 정비기본계획을 수립하고 국가유산청과 사전 협의, 관계 전문가 자문을 거쳐 실시설계를 완료했다. 이를 바탕으로 2024년부터 2026년까지 경역정비공사를 단계적으로 추진하고 있다.
정비사업은 6억8000만원을 들여 탐방로 설치와 울타리·로프휀스 정비, 주차장 정비, 조경 식재 등으로 유적 보존과 관람 환경 개선을 함께 도모하는 방식으로 이뤄진다.
시는 이번 정비를 통해 전랑지를 단순한 보호 대상에서 나아가 신라 왕경의 공간 구조를 이해할 수 있는 도심 속 역사문화 자산으로 재정립할 방침이다.
주낙영 경주시장은 “전랑지는 통일신라 왕경 연구에 중요한 의미를 지닌 유적”이라며 “보존을 최우선으로 하면서 시민들이 일상 속에서 그 가치를 체감할 수 있도록 정비해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사