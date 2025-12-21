‘돈 봉투 수수 의혹’ 김영환 경찰 재출석 “혐의 없다”
피의자 신분 모든 혐의 부인
지역 체육계 인사들로부터 금전을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 21일 두 번째 경찰 조사를 받고 있다.
김 지사는 이날 오전 9시13분쯤 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 청탁금지법 위반·수뢰후부정처사 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 지난 10월에 이어 두 번째다.
김 지사는 “사실 그대로 진술하겠다”, “혐의가 없기 때문에 부인할 것도 없다”고 짧게 답한 뒤 조사실로 향했다.
경찰은 김 지사가 1차 조사에서 혐의를 부인한 내용에 대해 보강 수사를 거친 뒤 다시 소환한 것으로 전해졌다. 경찰은 김 지사에게 그간 확보한 진술과 증거 등을 제시하며 사실 관계를 재확인할 것으로 알려졌다.
경찰은 윤현우 충북체육회장, 윤두영 축구배구협회장과의 공통되거나 엇갈린 진술 부분 등도 다시 살펴볼 것으로 보인다.
김 지사는 지난 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북배구협회장 등 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의를 받는다.
김 지사는 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 윤 협회장으로부터 대납받은 혐의도 받고 있다.
경찰은 김 지사가 금전을 대가로 윤 협회장의 식품업체가 충북도의 스마트팜사업에 참가할 수 있도록 영향력을 행사하는 등 관련 편의를 제공한 것은 아닌지 의심하고 있다.
경찰은 지난 8월21일 김 지사 집무실 등에 대한 압수수색을 한 뒤 피의자 소환 조사를 거쳐 통화·메신저 목록, 차량 블랙박스 영상, 회계장부, 피의자·참고인 진술 등을 확보했다.
경찰 관계자는 "수사가 진행 중인 사안이라 자세한 내용을 확인해 주기 어렵다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사