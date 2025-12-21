김태흠 지사, 라오스 출장 마무리…계절근로자 확대 논의
김태흠 충남지사가 라오스를 방문해 계절근로자 확대와 스마트 농축산업 협력사업 강화 방안을 모색하고 21일 귀국길에 올랐다.
충남도에 따르면 김 지사는 지난 17일 4박 6일 일정으로 라오스를 방문해 중앙·지방정부 유력 인사와의 인적 네트워크 강화, 우수 계절근로자 대규모 확보, 라오스 중앙·지방정부와의 스마트 농축산업 교류 확대 방안 등을 논의했다.
지난 18∼19일 라오스 손싸이 시판돈 총리, 린캄 두앙사완 농업환경부 장관, 포싸이 사아손 노동사회복지부 장관, 썬타누 탐마봉 보리캄사이주지사를 차례로 접견했다.
김 지사는 손싸이 시판돈 총리에게 근로자 해외 송출 관련 국가 기금 조성을 통한 라오스 발전 재원 활용, 건기 농업용수 해결을 위한 도수로·저수지 건설, 농업 기계화를 위한 경지 정리, 사료·비료 국산화 계획 수립·추진, 라오스 스마트팜 도입 방안, 관광 개발 등에 대해 조언했다.
또 라오스에 대한 자원봉사 활동 확대를 약속하고, 포사이 사아돈 노동사회복지부 장관과 함께 계절근로자 확대 방안을 논의했다.
김 지사는 “충남에 라오스 계절근로자 1800여명이 와 있는데 내년에는 2500명까지 확대할 계획”이라며 “일주일에 5∼6일은 일할 수 있는 시스템으로 개선하고 있고, 전체 계절근로자 수요를 파악해 중간에 쉬는 일이 없도록 조정해 나아갈 것”이라고 말했다.
도는 2022년 12월 라오스와의 교류 활성화와 우호협력 강화 협약을 맺은 이후 2023년부터 3년 동안 총 2712명의 라오스 계절근로자를 유치한 바 있다.
스마트 농축산 교류협력도 확대될 전망이다.
김 지사는 19일 크라운 플라자 비엔티안 호텔에서 썬타누 탐마봉 보리캄사이주지를 만나 스마트 농업 교류협력 방안에 대한 의견을 교환했다. 앞선 18일 린캄 두앙사완 농업환경부 장관을 만난 자리에서는 “라오스 농업과 축산업 관련 공무원들을 충남에 보내면 스마트팜과 농업용수 확보, 스마트 양돈·양계 등을 현장에서 보고 경험할 수 있도록 하겠다”고 약속했다.
출국 첫날인 지난 17일에는 비엔티안 시코타봉구 앙야이마을을 방문해 자원봉사 활동을 펴고 있던 도와 시·군 자원봉사센터 관계자들을 격려했다.
