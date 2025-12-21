‘분천산타마을’…“국내 대표 겨울 관광지 넘어 국제 관광지로”

경북 봉화군 소천면에서 20일 개장식 갖고 내년 2월 15일까지 58일간 운영

경북 봉화군 소천면 ‘분천산타마을’에서 20일 개장식 행사가 열리고 있다. 봉화군 제공



경북 봉화군 소천면 ‘분천산타마을’이 20일 개장식을 갖고 58일간 운영에 들어갔다.



이날 열린 개장식은 동해산타열차가 산타마을에 도착한 오후 1시11분에 맞춰 시작됐다.



산타마을 마스코트 ‘레노와 친구들’, 마칭밴드 퍼레이드를 비롯해 산타 복장 음악대와 캐릭터들이 방문객들에게 양말 간식 꾸러미를 나눠줬다.



개장 축하공연에는 봉꽃송이청소년합창단, 잠골버스, 씨야 남규리 등이 출연했다.



축제장을 찾은 방문객들은 산타 센터피스와 포토존, 실내외 놀이터를 돌며 즐겼다.



트리전망대에서는 크리스마스 장식과 포토존을 배경으로 사진을 찍고 어린이들은 ‘꿈꾸는 소원트리’에 소원카드를 걸었다.



사계절 썰매장과 실내외 놀이터, 핀란드 공인 산타와 사진을 찍는 산타클로스 스튜디오에는 발길이 이어졌다.



24일 크리스마스 이브에는 김유하, 뤼시올, 봉화지역예술인들의 특별 공연이 마련된다.



크리스마스 당일에는 어린이 대상 공연 ‘뽀로로 싱어롱쇼’가 오전 11시, 오후 1시30분 두 차례 펼쳐진다.



한겨울 분천산타마을은 내년 2월15일까지 운영될 예정이다.



박현국 봉화축제관광재단 이사장은 “올해 분천산타마을 개장식은 주민과 방문객 모두가 함께 즐길 수 있도록 준비했다”며 “핀란드 부대사관이 직접 방문한 만큼 국내 대표 겨울 관광지를 넘어 국제 관광지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



