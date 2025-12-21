경기도, 화성동탄2 A93블록 장기전세주택 965세대 준공
경기도와 경기주택도시공사(GH)는 화성시 동탄2신도시 A93블록에 ‘동탄호수공원 자연&자이 장기전세주택’ 965세대를 준공했다고 21일 밝혔다.
장기전세주택은 무주택자의 주거 안정을 돕기 위해 주변 전세 시세의 약 80% 수준으로 공급하는 공공임대주택이다. 기본 임대기간은 2년이며, 입주 자격을 유지할 경우 최대 20년까지 거주할 수 있다.
동탄호수공원 자연&자이 장기전세주택은 전용 84㎡ 5개 타입으로 구성됐다. 지하 2층, 지상 28층 규모의 8개 동이다.
GH 현장 최초로 ‘제로에너지건축물 5등급’ 예비인증을 획득했다. 이에 따라 에너지 효율성이 향상돼 전기·냉난방비 등 공동주택 관리비 절감이 기대된다.
이번 사업은 지난 1월 최초 입주자 모집공고를 진행했으며, 9월에는 잔여 세대를 대상으로 추가 접수를 진행한 바 있다.
경기도는 2018년부터 현재까지 공공임대주택 약 32만 세대를 공급했다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “화성동탄2 A93블록 장기전세주택은 합리적인 임대료와 에너지 절감 효과를 갖춘 공공임대주택”이라며 “앞으로도 도민의 주거 부담 완화를 위해 다양한 공공주택 공급을 지속적으로 추진하고, 무주택 가구의 주거 안정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
